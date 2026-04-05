«Тюкавин и другие динамовцы порой пешком ходили. Видимо, думали, что одной левой обыграют “Оренбург”. Терехин про 3:3

Не знаю, как готовил Гусев команду в паузу на игры сборных, но перерыв в чемпионате, наверное, все‑таки не пошел на пользу команде. У «Динамо» не получалась игра в обороне. Да и в атаке не все радовало. Тюкавин и другие порой пешком по полю ходили. Они, видимо, думали, что выйдут и одной левой или правой обыграют соперника. Особенно, когда 2:0 повели. Жаль. Так нельзя«, — сказал бывший форвард “Динамо”.