Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся, меня держал Лукин. Такой гол в наши ворота железобетонно оставили бы»

Во‑вторых, я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол. Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал. Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит. Ну что это такое? Все понимаю, но это прям цирк. Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота, его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели, — сказал Дзюба.