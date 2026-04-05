Дмитрий Сенников: «В Англии гол Дзюбы в ворота ЦСКА засчитали бы%»

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба забил гол в компенсированное время второго тайма игры 23‑го тура Мир РПЛ. Главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на Игоре Акинфееве.
"Если бы это был чемпионат Англии, то гол Дзюбы засчитали бы 100%.
Во вратарской голкипер неприкасаемый, любое столкновение с ним, помеха ему — нарушение. Но это нарушение только относительно вратаря в такой ситуации. Так что вроде как по делу гол Дзюбы отменен. Но обидно, что не засчитали. Такие голы в Англии и Германии засчитывают часто", — сказал Сенников.