Акинфеев об отмене гола Дзюбы: «Артем, ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет камера ?. Так что вратарей не толкай во вратарской»

Армейцы победили «Акрон» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.
На 60-й минуте форвард тольяттинцев Дзюба забил с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Артем сделал дубль, но главный арбитр Владимир Москалев отменил гол из‑за фола нападающего на Акинфееве.
После Дзюба заявил: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол».
"Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи.
Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера — такая современная наша доля! ?
Так что вратарей не толкай во вратарской — тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!
Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды.
Твой Аки ❤️", — написал Акинфеев в своем телеграм-канале.