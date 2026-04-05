Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Акинфеев об отмене гола Дзюбы: «Артем, ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет камера ?. Так что вратарей не толкай во вратарской»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова Артема Дзюбы про его отмененный гол.

Источник: Спортс''

Армейцы победили «Акрон» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.

На 60-й минуте форвард тольяттинцев Дзюба забил с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Артем сделал дубль, но главный арбитр Владимир Москалев отменил гол из‑за фола нападающего на Акинфееве.

После Дзюба заявил: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол».

"Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи.

Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера — такая современная наша доля! ?

Так что вратарей не толкай во вратарской — тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!

Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды.

Твой Аки ❤️", — написал Акинфеев в своем телеграм-канале.