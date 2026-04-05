Мостовой об отмене гола Дзюбы ЦСКА: «Не будь ВАР, мяч бы засчитали и никто бы не спорил. 95% судей в футбол не играли и оценивают не по-футбольному, а по тому, что написано»

"Артем — нападающий габаритный, он, в принципе, ничего такого не сделал, а Игорь до мяча не дотянулся, и я бы сказал, что гол можно было бы и засчитать. Но с другой стороны, касание было, и я его в повторе увидел.
То есть ЦСКА и Акинфеев тоже могли бы сказать потом — толчок же был. Момент был непростой, и судьи пришли к выводу, что микротолчок был.
Если бы не было ВАР, гол бы засчитали и никто бы даже не спорил. Я не против ВАР, но он должен судьям помогать. А 95% судей, как я много раз говорил, в футбол не играли и оценивают ситуацию не по-футбольному, а по тому, что написано", — сказал Мостовой.