Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Умяров о неудалении Морозова в дерби за игру рукой: «Если судьи так решили, значит, все верно. У меня никогда нет к ним претензий»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил судейство арбитра Инала Танашева в матче 23-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (2:1).

На 63-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара Манфреда Угальде. Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение. Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый. На 72-й Морозов получил вторую желтую карточку и был удален.

— Эмоции самые положительные. Удалось победить, не совсем идеальный первый тайм, тот же стандарт [который привел к пропущенному голу], об этом говорили и знали. Знали, что у нас были сложности с их стандартами. Эмоции положительные после результата во втором тайме.

— Вы поняли, почему не удалили Морозова в эпизоде с пенальти?

— Давайте оставим этот эпизод на усмотрение судей. Если они так решили, значит, все верно.

— Вы были сильно недовольны, когда судья свистнул при вашем выходе один на один с вратарем.

— Не совсем приятно, но, как главный судья нам сказал, ему показалось, что момент был заигран, что в момент передачи он не думал, что она пройдет. Литвинов тоже сказал, что с его точки зрения они были плюс‑минус в одной позиции. И передача еще не начинала лететь. У меня никогда к арбитрам нет претензий, — сказал Умяров.