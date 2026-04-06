Киву о 5:2 с «Ромой: “Интер” становится более зрелым. Раньше команду трясло, когда мы пытались удержать счет. Сегодня стремились доминировать и добить игру»

«Я очень рад возвращению Лаутаро, рад видеть, как Маркус (Тюрам — Спортс»") забивает и отдает голевую передачу, как забивает Барелла, как отлично играет Дензел Думфрис, а также Диуф, Фраттези и те, кто сегодня не выходил на поле.
Мы сделали то, о чем говорили в перерыве: правильно начать второй тайм, довести матч до конца и забить еще.
По тому, что происходит на поле, видно, что команда становится более зрелой. В последних матчах были колебания, когда мы пытались удержать счет, хотя не должны были этого делать.
Сегодня во втором тайме мы вышли с правильным настроем — стремились доминировать и добить игру", — сказал Киву в интервью DAZN Italia.