Отец Тюкавина о том, лучший ли он российский нападающий: «Риторический вопрос»

— Недавно появилась информация, что Костей интересуются клубы из Бундеслиги. Что вы знаете об этом?
— Знаю то же самое, что и вы, из прессы. Об этом ничего не слышал. Может, интерес какой‑то есть у кого‑то, но ко мне по крайней мере никто ни с какими конкретными предложениями и вопросами не обращался.
— Вы сами больше за то, чтобы Константин уехал летом?
— Давайте не будем загадывать. Куда он уедет летом? Надо еще здесь чемпионат доиграть.
— Многие сейчас говорят, что Тюкавин — лучший российский нападающий. Для вас это так?
— Риторический вопрос (улыбается), — сказал Александр Тюкавин.
В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 5 голов и 4 ассиста.