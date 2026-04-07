«Футболисты “Ливерпуля” играют со скоростью улитки, это катастрофа. Разница в уровне с “ПСЖ” колоссальная. Это будет бойня». Дюгарри о противостоянии в ¼ финала ЛЧ

Команды встретятся в ¼ финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Париже 8 апреля.
«Честно говоря, это будет легкая прогулка. “Ливерпуль” просто катастрофичен. 14 побед, 10 поражений и 7 ничьих с начала сезона в лиге. Они катастрофичны. Я не буду говорить, что у них плохие игроки, но они не играют как команда. На мой взгляд, разница в уровне колоссальная. Я думаю, что “ПСЖ” определит исход четвертьфинала еще в первом матче.
Вы видели игру «Ливерпуля»? Это просто катастрофа! У них вообще ничего нет. В плане техники у них хорошие игроки, они не неповоротливые, но играют со скоростью улитки. Когда вы видите, какую интенсивность сегодня демонстрирует «Пари Сен-Жермен», их ментальную силу и все остальное, что они восстановили… Эти две команды нельзя сравнивать. Это будет настоящая бойня! Это будет настоящая бойня.
Только подумайте, они [ «Ливерпуль»] только что пропустили четыре мяча в матче с «Манчестер Сити», который мы видели в противостоянии с «Реалом»… Во второй половине сезона важен импульс", — сказал Дюгарри.