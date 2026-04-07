Рахимов о гонке в РПЛ: «Индивидуальные качества игроков “Зенита” превосходят “Краснодар”, но по игре “быки” выглядят надежнее»

После 23 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая петербургский клуб на одно очко.
— Кто для вас фаворит в чемпионской гонке?
— Индивидуальные качества футболистов «Зенита» превосходят «Краснодар». Но по игре «Краснодар» выглядит более надежно.
Хотя я уверен, что матч с «Зенитом» будет совершенно другой. Мне кажется, он будет определяющим.
— Что вы имеете в виду под «совершенно другой»?
— По качеству. В этой игре будет больше мобильности, больше единоборств, больше скоростной работы у обеих команд. Будет совершенно другой футбол. Вот увидите, — сказал экс-тренер «Рубина» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».