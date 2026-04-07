Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2

Рахимов о гонке в РПЛ: «Индивидуальные качества игроков “Зенита” превосходят “Краснодар”, но по игре “быки” выглядят надежнее»

Рашид Рахимов считает, что матч 24-го тура «Зенит» — «Краснодар» будет определяющим в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

После 23 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая петербургский клуб на одно очко.

— Кто для вас фаворит в чемпионской гонке?

— Индивидуальные качества футболистов «Зенита» превосходят «Краснодар». Но по игре «Краснодар» выглядит более надежно.

Хотя я уверен, что матч с «Зенитом» будет совершенно другой. Мне кажется, он будет определяющим.

— Что вы имеете в виду под «совершенно другой»?

— По качеству. В этой игре будет больше мобильности, больше единоборств, больше скоростной работы у обеих команд. Будет совершенно другой футбол. Вот увидите, — сказал экс-тренер «Рубина» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».