Гаджиев о мате Евсеева: «Эмоции понимаю, но ими надо уметь управлять»

В рамках флеш-интервью Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд.
— Не видел это интервью, о котором вы говорите. Понимаю эмоции Евсеева, знаю это состояние после матча.
Что касается судейства в игре с «Балтикой», то арбитр нормально отработал. Раньше нас судили гораздо хуже. Нам дали пробить столько пенальти, сколько не давали два года. Правда, в наши ворота назначили такой одиннадцатиметровый удар в Санкт-Петербурге, просто безобразный.
Реакцию Вадима Валентиновича не видел, эмоции понимаю, но ими надо уметь управлять.
— Оштрафует ли клуб Евсеева за такие высказывания?
— Повторю, что не смотрел его интервью после матча. Говорить о каких-то последствиях для Евсеева не могу, — сказал Гаджиев.