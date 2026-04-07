Шалимов об отмене гола Дзюбы ЦСКА: «Акинфеев дотягивался бы до мяча рукой, которую блокировал Артем. Поэтому Игорь и начал заваливаться»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил эпизод с отмененным голом Артема Дзюбы в матче с ЦСКА.

Источник: Спортс‘’

В субботу «Акрон» уступил ЦСКА (1:2) в 23-м туре чемпионата России. В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны форварда тольяттинцев, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.

«По отмененному голу Дзюбы — согласен с тем, что Акинфеев пошел на навес не очень уверенно. Но Игорь дотягивался бы до мяча той рукой, которую блокировал Артем. В итоге Акинфеев именно поэтому и начал заваливаться. То есть это блокировка», — сказал Шалимов.

«Это пародия какая-то. Прям цирк». Дзюба зол на отмену гола за толчок Акинфеева — Игорь иронично ответил.