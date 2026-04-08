Генич о Дзюбе в «Спартаке»: «В клубе смотрят иначе на свой футбол, чтобы брать 38-летнего игрока для роли столба. Если его не ставить, хрен знает, куда настроение Артема вывернет»

— На данный момент нет. В качестве кого, игрока?
— Да. Он что, слабее Заболотного?
— Нет, не слабее. Но мне кажется, нынешнее руководство и тренерский штаб «Спартак» смотрят иначе на свой футбол, чтобы брать 38-летнего футболиста и ставить его в качестве столба вперед. Мне кажется, при нынешнем руководстве у Артема вряд ли есть шанс появиться в «Спартаке» в качестве футболиста.
— Ты бы взял, будь современным Федуном?
— Смотря для каких целей. Я бы 10 раз подумал. Если ты берешь Дзюбу, ты должен давать возможность ему играть. Если ты его не ставишь, то хрен знает, куда настроение Артема вывернет. Большой стадион, статусный матч — ему хочется играть, показать амбиции. Изнутри все пылает. А у тренера другой план — играть с быстрым маленьким форвардом. Как это отразится на команде, на раздевалке, на его общении с медиа. Я бы 10 раз подумал.
— Ты бы взял или нет?
— Для «Спартака», который борется за что-то серьезное — скорее нет, чем да, — сказал Генич.