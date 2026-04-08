Радимов об отмене гола Дзюбы в матче с ЦСКА: «Такое надо засчитывать. Акинфеев молодец, подыграл судье, завалился, но такие контакты в мире не судятся»

В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны форварда тольяттинцев, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.
"Я считаю, что такие голы надо засчитывать, конечно. Как бы я ни любил Акинфеева, и он, кстати, молодец в этом плане, подыграл судье, завалился, но, по большому счету, такие контакты, мне кажется, везде в Европе и в мире не судятся.
И такие голы, повторюсь, надо засчитывать", — сказал Радимов.