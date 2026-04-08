Мажич согласен с отменой гола Дзюбы: «Все очевидно, когда Акинфеев начал прыгать, был толчок. Это хорошее ВАР-вмешательство»

В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны форварда тольяттинцев, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.
"Для меня здесь все очевидно, я так и говорил Москалеву. Акинфеев начал прыгать, действовать. Был толчок. Дзюба сильный, высокий игрок. Он в этом моменте получил преимущество.
В момент, когда Акинфеев начал прыгать, был толчок. Для меня это хорошее ВАР-вмешательство", — сказал Мажич.