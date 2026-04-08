Генич о колкостях в адрес Дзюбы: «Ну подрочил на камеру, только этим запомнился? Все равно, что “Кофеманию” припоминать Кокорину и Мамаеву или Смолову. У них богатая жизнь без этого»

Генич порассуждал о том, что оппоненты пытаются поддеть форварда «Акрона» в ответ на его колкости, прибегая только к одному приему — вспоминая его видео интимного характера, слитое в интернет.
Ранее в ответ на слова Дзюбы об его отмененном голе в матче с ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев написал: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера — такая современная наша доля! ? Так что вратарей не толкай во вратарской».
"Слушай, это знаешь как… Мне все время припоминают, что я лысый. Мне часто пишут в комментариях — лысый шарлатан, лысый лудоман. Они думают, что тем, что я лыс, они меня оскорбляют. Но это констатация.
Ну подрочил Дзюба на камеру — ну ок, это всплыло. Что, только этим он запомнился? Только это припоминать?
Все равно, что Кокорину и Мамаеву, или сейчас Феде [Смолову] припоминать «Кофеманию». У них достаточно богатая жизнь без этого«? — сказал Генич на видео в телеграм-канале “Футбольный Биги”.