Семак о поражении от «Спартака»: «Настоящий кубковый матч, много борьбы. Пенальти — это своего рода лотерея, “Зенит” должен был создавать больше моментов»

В домашнем матче 2-го раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» уступил в серии пенальти (0:0, пен. — 6:7).
— Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.
— Как оцените игру Дурана? Заменили его, потому что были им недовольны?
— Плановая замена. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть.
— Что не удалось реализовать в этом матче?
— Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал. Какие‑то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти — это своего рода лотерея, — сказал Семак.