Андрей Аршавин: «Спартак контролировал игру с “Зенитом”, им больше повезло. Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил победу «Спартака» в ½ финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Источник: Спортс‘’

Красно-белые выиграли в серии пенальти.

— «Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Хуан Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие.

Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея. Не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил. Плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.

— Пенальти?

— Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время, — сказал Андрей Аршавин.

«Спартак» выиграл серию пенальти заменой вратаря: Помазун выбил «Зенит»! Впервые за 32 года.