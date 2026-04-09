Андрей Аршавин: «Спартак контролировал игру с “Зенитом”, им больше повезло. Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея»

Красно-белые выиграли в серии пенальти.
— «Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Хуан Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие.
Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея. Не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил. Плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.
— Пенальти?
— Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время, — сказал Андрей Аршавин.
«Спартак» выиграл серию пенальти заменой вратаря: Помазун выбил «Зенит»! Впервые за 32 года.