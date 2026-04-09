Мостовой о матче «Зенита» и «Спартака»: «Зачем Кондакову дали пробить пенальти? Совсем молодой. Представляешь его психику сейчас? Жалко парня»

Один из ударов в серии пенальти не реализовал 18-летний футболист петербуржцев Даниил Кондаков.
— «Спартак» в принципе ни в чем не уступал «Зениту». Всю игру они спокойно играли на равных, за исключением концовки, когда два прекрасных момента было у «Зенита».
«Спартак» дотерпел и по пенальти выиграл.
У меня здесь единственный вопрос — а зачем дали Кондакову [пробить]? Там было много футболистов, но совсем молодой парень. Представляешь его психику сейчас?
— Это же футбол, он жесток. Вы молодым парнем забивали пенальти, а он не смог.
— Ну вот я этим и отличался от них!
Просто жалко парня, потому что совсем молодой, у него еще и момент был неплохой в конце игры. Будь на его месте тот же Кордоба — конечно, ввалил бы, и все, — сказал Александр Мостовой.
«Спартак» выиграл серию пенальти заменой вратаря: Помазун выбил «Зенит»! Впервые за 32 года.