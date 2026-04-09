Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2

Мостовой о матче «Зенита» и «Спартака»: «Зачем Кондакову дали пробить пенальти? Совсем молодой. Представляешь его психику сейчас? Жалко парня»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти) в матчев ½ финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Источник: Спортс‘’

Один из ударов в серии пенальти не реализовал 18-летний футболист петербуржцев Даниил Кондаков.

— «Спартак» в принципе ни в чем не уступал «Зениту». Всю игру они спокойно играли на равных, за исключением концовки, когда два прекрасных момента было у «Зенита».

«Спартак» дотерпел и по пенальти выиграл.

У меня здесь единственный вопрос — а зачем дали Кондакову [пробить]? Там было много футболистов, но совсем молодой парень. Представляешь его психику сейчас?

— Это же футбол, он жесток. Вы молодым парнем забивали пенальти, а он не смог.

— Ну вот я этим и отличался от них!

Просто жалко парня, потому что совсем молодой, у него еще и момент был неплохой в конце игры. Будь на его месте тот же Кордоба — конечно, ввалил бы, и все, — сказал Александр Мостовой.

«Спартак» выиграл серию пенальти заменой вратаря: Помазун выбил «Зенит»! Впервые за 32 года.