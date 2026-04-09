Смолов о Кокорине: «Ему 35 лет, он не играет в “Арисе”. Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?»

Федор Смолов: «Бомбическая новость. Некто Александр Кокорин может вернуться в чемпионат России».
Дмитрий Егоров: «Почему все решили, что он по уровню подойдет? Он перестал попадать в основу в кипрском “Арисе”.
Смолов: «Ему 35 лет, он не играет в “Арисе”. Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?».
Егоров: «Только те, где есть море. “Сочи”, “Чайка”. Мне кажется, его устроит. Ты можешь его представить в “Акроне”, что он будет по Самаре ходить?
[Приглашение Кокорина] хороший пиар-ход для «Родины», если они выйдут в Премьер-лигу. Кокорин и Дзюба — топ, по тайму будут играть. Люди будут ходить на «Родину».
Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что «Арис» не планирует продлевать контракт с Кокориным. Действующее соглашение истекает летом 2026-го. В текущем сезоне 35-летний форвард провел 17 матчей (754 минуты) во всех турнирах, однако голевыми действиями не отметился.