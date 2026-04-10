Титов о «Спартаке»: «Есть сдержанный оптимизм — видно, что становятся более организованными. Команда строится и в последних матчах выглядит неплохо. Тренеры понимают, что делать»

— Хватит ли у «Спартака» эмоций и сил на матч в Ростове после игры с «Зенитом»?
— Уверен, что хватит. Есть ротация, есть возможность дать кому-то отдохнуть, а кому-то — наоборот, сыграть после удачного матча. Вернулся Дмитриев — он добавил эмоций и скорости. И пенальти исполнил так, будто делает это каждый день в таких важных матчах. У команды есть резерв, есть вариативность состава.
Да, сейчас «Спартак» напрямую не борется за чемпионство, хотя математические шансы остаются, но игр становится все меньше. Тем не менее команда строится и в последних матчах выглядит очень неплохо. Есть вопросы к отдельным футболистам, но тренерский штаб понимает, что делать: кто получит шанс, а с кем, возможно, придется расстаться.
У меня сейчас есть сдержанный оптимизм — видно, что команда становится более организованной, — сказал экс-хавбек красно-белых.