На ЧМ-2026 не поедет ни один российский судья, но будет бригада из Узбекистана. Ковач, Тэйлор, Тюрпен, Марчиняк, Оливер — среди 52 рефери, приглашенных на турнир

На турнире в США, Мексике и Канаде будут работать 52 главных арбитра, 88 ассистентов рефери и 30 видеопомощников. Они представляют все шесть конфедераций и 50 стран — это рекорд ЧМ.
Ни одного российского арбитра на турнире не будет. В то же время работу на чемпионате получили Ильгиз Танташев, Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин из Узбекистана.
Среди наиболее известных приглашенных судей — Иштван Ковач, Франсуа Летексье, Данни Маккели, Шимон Марчиняк, Майкл Оливер, Энтони Тэйлор, Клеман Тюрпен, Феликс Цвайер, Славко Винчич, Маурицио Мариани и другие.