Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
3
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
АЕК
0
П1
X
П2

На ЧМ-2026 не поедет ни один российский судья, но будет бригада из Узбекистана. Ковач, Тэйлор, Тюрпен, Марчиняк, Оливер — среди 52 рефери, приглашенных на турнир

ФИФА объявила имена судей, приглашенных на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

На турнире в США, Мексике и Канаде будут работать 52 главных арбитра, 88 ассистентов рефери и 30 видеопомощников. Они представляют все шесть конфедераций и 50 стран — это рекорд ЧМ.

Ни одного российского арбитра на турнире не будет. В то же время работу на чемпионате получили Ильгиз Танташев, Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин из Узбекистана.

Среди наиболее известных приглашенных судей — Иштван Ковач, Франсуа Летексье, Данни Маккели, Шимон Марчиняк, Майкл Оливер, Энтони Тэйлор, Клеман Тюрпен, Феликс Цвайер, Славко Винчич, Маурицио Мариани и другие.