«Динамо» Махачкала о помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Собрано более 500 миллионов. Перевести часть зарплат всех сотрудников клуба»

Директор по развитию и PR махачкалинского «Динамо» Сергей Расулов рассказал, какую помощь оказывает клуб пострадавшим от наводнения в Дагестане.

"Ситуация крайне тяжелая. Многие районы очень сильно пострадали. Вода просто смела многие дома, автомобили. Есть и погибшие, среди них женщины и дети.

Весь Дагестан объединился. Очень много помощи идет от местного бизнеса, волонтеров. Люди едут в пострадавшие районы помогать, привозят гуманитарную помощь, воду. Многие люди оказались отрезанными от цивилизации из‑за подтопления дорог. Мы тоже не остались в стороне от помощи. Наша база тоже была подтоплена. Мы понимаем, что людям нужна помощь.

Наши руководители Магомед Багаудинов и Шамиль Газизов приняли решение перевести часть зарплат от всех сотрудников клуба в помощь пострадавшим. Наша игра РПЛ с «Балтикой» была посвящена сбору средств. Все вырученные средства клуб перевел пострадавшим. Не остались в стороне и наши партнеры. Все они поддержали финансово и другими инициативами. Уже собрано более 500 миллионов [рублей] общими усилиями.

Наш клуб готовит также отправку партии гуманитарной помощи: спортивной экипировки, одежды. Людям нужны не только деньги, но и предметы одежды", — сказал Расулов.