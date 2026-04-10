Джику о незабитом Барко пенальти: «Мы поддержали его в перерыве. Ничего страшного не произошло, до этого он много забивал»

Защитник «Спартака» Александр Джику высказался о нереализованном хавбеком красно-белых Эсекиэлем Барко пенальти в матче с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пен.) в полуфинале Фонбет Кубка России в Пути регионов.
"Мы его поддержали в перерыве. Ничего страшного не произошло. До этого он много забивал, а в этот раз не смог. Так бывает.
Нам нужно было просто продолжать давить и пытаться забить", — сказал Джику.