Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Семин о Семаке: «Замечательная работа. Попробуй выиграть 6 титулов, когда такое напряжение. Как объяснить бразильцам, что надо работать без мяча? А у него нет ни одного конфликта с игроками»

Юрий Семин считает, что Сергей Семак хорошо проявляет себя на посту главного тренера «Зенита».

— Как вам работа Сергея Семака?

— Замечательная работа. Он выиграл шесть чемпионатов! Все говорят, мол, в «Зените» выиграет любой. Попробуй выиграть, когда такое напряжение и требуется объединить такое количество разных людей, чтобы они играли в один футбол!

Как объяснить бразильцам, которых в команде много, что они должны работать не только с мячом, но и без мяча? А он это делает, причем на протяжении долгого времени.

Это так не работает, что купили игроков, поставили — и они дают результат, потому что за них столько уплачено. Семак хорошую, большую работу делает. У него нет ни одного конфликта с игроками, по крайней мере просочившегося наружу, — хотя, казалось бы, такая конкуренция за место в составе и каждый раз столько потенциально недовольных из тех, кто в него не попал. Эта команда очень непростая!

— Удивлены ли весенним рывком Александра Соболева, который забивает в каждом матче и во многом тянет за собой «Зенит»?

— Не сказал бы, что он «Зенит» тянет. Но забивает. Соболев — это такой игрок, что если забивает, то он фактор на поле. А если нет… Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге, ни в оборонительных действиях. Завершение — его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле. Пока он это делает — будет играть в стартовом составе. Как перестанет — так на его месте появится игрок, который делает передачи, обводит, бежит назад. Вот и все, — сказал экс-тренер «Локомотива».