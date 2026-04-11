Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
:
Ахмат
Футбол. Англия
14:30
Арсенал
:
Борнмут
Футбол. Испания
15:00
Реал Сосьедад
:
Алавес
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Енисей
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Кремонезе
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Верона
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
:
Спартак Кс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
:
Оренбург
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
Байер
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Унион Б
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия М
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Айнтрахт Ф
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Эвертон
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Брайтон
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Валенсия
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
Гендиректор «Ливерпуля» о протестах болельщиков против повышения цен на билеты: «Просим опираться на факты. За 10 лет конкуренты повысили цены на 17%, мы — на 4%»

Генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган попросил болельщиков, протестующих против повышения цен на билеты, основываться на фактах, а не на эмоциях.

В прошлом месяце клуб объявил о повышении цен на билеты на следующие три сезона. Это решение не понравилось болельщикам, планирующим провести акцию протеста во время матча АПЛ против «Фулхэма» в субботу.

Ранее «Ливерпуль» замораживал цены на билеты в 8 из 10 предыдущих сезонов. В 2016 году около 10 тысяч болельщиков покинули стадион во время одного из матчей Премьер-лиги в знак протеста против предложения значительно повысить цены. Тогда владеющая клубом американская компания Fenway Sports Group отступила от этого намерения.

«Мы уважаем право болельщиков на протест. Но хотели бы попросить об одном: чтобы любая дискуссия опиралась на факты — что меняется, почему меняется и что это означает в реальном смысле», — сообщил Хоган.

Он сослался на то, что за последние 10 лет операционные расходы клуба в дни матчей выросли на 85%. Увеличение коммунальных расходов за последние 4 года составило 107%, а ставка налога на коммерческую недвижимость — на 286%.

"За последнее десятилетие мы повысили цены на билеты всего на 4%. В этих условиях мы считаем, что привязка любого повышения цен к инфляции, подтвержденной на уровне 3% для сезона-2026/27, является наиболее справедливым и прозрачным способом попытаться покрыть часть этих неконтролируемых расходов.

Кроме того, мы работаем в лиге, где другие клубы за последнее десятилетие значительно повысили цены. Начиная с 2016 года, наши конкуренты из первой шестерки повысили цены на билеты в среднем на 17%, в то время как мы — на 4%.

Дальше следующих трех сезонов мы не смотрели. Продолжим активно взаимодействовать с нашим Советом болельщиков", — сказал Хоган.

Отмечается, что в прошлом году в межсезонье «Ливерпуль» потратил на новых игроков около 450 миллионов фунтов стерлингов (605,3 млн долларов). В текущем сезоне АПЛ действующий чемпион занимает 5-е место в таблице, до конца чемпионата осталось 7 игр.