Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
2
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.25
П2
96.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
4.80
П2
24.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.20
П2
1.11
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Игорь Ларионов: «Барселона» мне нравится, но больше люблю английский футбол. Выбираю «Ман Сити», нравился «Ливерпуль» Клоппа. Многое из АПЛ пытаюсь внедрить в хоккейную игру"

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, какие футбольные команды ему импонируют.

Источник: Спортс‘’

— Какая команда в футболе доставляет вам наибольшее эстетическое удовольствие?

— Сегодня очень много команд, которые играют в правильный футбол. А это акцент на атаку, креатив и быстроту мышления. Если говорить о Лиге чемпионов, то понятно, что «Барселона» имеет футбольную базу, которую в свое время закладывал еще Йохан Кройфф, а развивал Пеп Гвардиола. В составе есть молодежь, несколько опытных игроков.

Эта команда мне нравится, но я больше люблю английский футбол. Выбираю «Манчестер Сити», опять-таки Пеп. Нравился футбол Юргена Клоппа в «Ливерпуле». В целом я получаю колоссальное удовольствие от драйва, который есть в английской Премьер-лиге. Лидер играет против команды, потерявшей шансы остаться в Премьер-лиге — и ты не ждешь, что будет легкий матч.

Этот футбол идет от души, от ножа. И он мне приносит большое удовлетворение. Потому что пересекается с хоккеем. Многие вещи, которые ты видишь в АПЛ, прокручиваешь у себя в голове, чтобы потом в деталях внедрить в хоккейную игру. Дать возможность ребятам посмотреть на игру под другим углом.

Надо уходить от фраз, что у нас нет игроков, хороших мастеров. Это самое простое оправдание. Нужно время и терпение, чтобы эти ребята прошли через ошибки и сделали шаги, необходимые в развитии. Понятно, в начале может быть неуспех. Но при правильном подходе это приведет команду к победе.

На примере футбола мирового класса я каждый день учусь чему-то интересному. Поэтому я спешу домой вечером, чтобы включить трансляцию. Я вообще люблю спорт высокого класса. Мне интересны матчи КХЛ и НХЛ, футбольная Лига чемпионов. В российском футболе не болею ни за кого, а просто хожу на матчи. У меня много друзей в футболе. Я рад с ними увидеться, — сказал Ларионов.

Ларионов на пресс-конференции после победы СКА над «Динамо»: «Можно побыстрее? “Ман Сити” — “Ньюкасл” начинается. Я за “Сити”.