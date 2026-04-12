Пеп Гвардиола: «Арсенал» — лучшая команда Европы. Обыграть его один раз уже тяжело, а «Сити» надо сделать это дважды за несколько недель. Прошу фанатов: относитесь к «канонирам» с ува

"Главный вопрос этой недели заключается в том, что нам предстоит сыграть с командой, которая из 49 последних матчей проиграла всего три раза, а в Лиге чемпионов — лишь один раз.
Перед таким матчем в этой стране нет ни одного человека, который поставил бы хотя бы фунт на то, что мы намного сильнее [их]. То уважение, с которым я отношусь к «Арсеналу» в последние три года… Это будет самая сложная задача, над которой нам придется поработать в своих головах. Возможно, мы что-то скорректируем. Они тоже что-то поменяют, но они пока лучшая команда Европы.
Обыграть «Арсенал» один раз — это сложно. А представьте, что нам нужно победить их дважды за несколько недель.
Я хотел бы сказать моим фанатам: относитесь к «Арсеналу» с большим уважением. Присоединяйтесь к нам с первой минуты, потому что футболисты выложатся на все сто процентов. Мы будем стараться«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.