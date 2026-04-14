«Барса» пожаловалась на высоту травы на «Метрополитано» перед матчем ЛЧ. В «Атлетико» утверждают, что поле соответствует регламенту (Marca)

«Барселона» пожаловалась на высоту травы на стадионе «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

Ответная игра ¼ финала пройдет на «Метрополитано» во вторник, 14 апреля. В первом матче «Атлетико» победил со счетом 2:0.

Ранее стало известно, что главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик во время тренировки пожаловался делегатам УЕФА на состояние газона на домашнем стадионе «Атлетико».

По информации Marca, «Барселона» попросила УЕФА измерить высоту травы на поле «Метрополитано», так как слишком высокая трава приводит к замедлению движения мяча. Согласно регламенту, высота травы не должна превышать трех сантиметров равномерно по всей площади газона. В «Атлетико» утверждают, что поле на стадионе соответствует этому требованию, отмечая, что состояние газона значительно улучшилось.

УЕФА в ответ на запрос «Барселоны» заявил о готовности подстричь траву на поле в случае выявления нарушений. При этом отмечается, что при несоответствии поля установленным параметрам каталонской команде не разрешили бы тренироваться на нем перед игрой.