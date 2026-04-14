Гасилин про РПЛ: «Футбол не обманешь: если ты в порядке, пробьешься без всякого лимита. Легионеров высокого уровня меньше, хотя “Зенит” приглашает иностранцев из сборной Бразилии»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.

"Мне кажется, глобально ничего не изменится. Многие команды и так попадают под лимит, не будет сложности всем командам в него попасть.

Поэтому глобально ничего не изменилось. Комментировать что-то смысла нет, сколько раз уже об этом говорил. Для меня ничего не поменялось, думаю, что для многих команд тоже.

Мне кажется, и так уровень футбола относительно 2015−2018 годов стал ниже. Мы видим, что легионеров высокого уровня меньше, хотя «Зенит» приглашает легионеров высокого уровня из сборной Бразилии.

Мы каждый раз мусолим этот лимит, но глобально, если человек в порядке, он будет играть всегда — лимит не лимит. У нас появляются такие талантливые игроки, что сказать: «За счет лимита»?. Да нет, Кисляк? Если человек в порядке, он всегда будет играть.

Мы смотрим этот лимит: одни за одно высказываются, другие за другое.

Футбол не обманешь: если ты в порядке, ты будешь играть и пробьешься без всякого лимита", — сказал Алексей Гасилин.