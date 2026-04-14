Даниэль Фарке: «Лидс» заслужил победу над «МЮ». Превосходный 1-й тайм, могли вести 4:0. Если пытаться припарковать автобус, нет шансов увезти очки с «Олд Траффорд»

«Было важно проявить смелость и играть в атаке, потому что если просто пытаешься припарковать автобус и как-то выжить, терпеть, то нет никаких шансов увезти очки с “Олд Траффорд”.
Мы хотели доминировать как можно дольше, в том числе и во владении мячом, и думаю, что мы смело прессинговали. Первый тайм был превосходным. Легко могли бы вести в счете 3:0 или 4:0.
Также мы очень хорошо начали второй тайм, но, конечно, еще не достигли совершенства.
Мы команда, которая вышла из Чемпионшипа. Мы не безупречны. Иногда допускаем ошибки, а с другой стороны — команда высокого уровня. Они могут выпускать качественных игроков со скамейки запасных.
Но, думаю, нет сомнений, что мы заслужили победу в матче. Это прекрасный вечер для всех, кто связан с «Лидсом», и, конечно же, огромный шаг вперед как в плане очков, так и в достижении наших целей", — заявил Даниэль Фарке.
