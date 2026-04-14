Калверт-Льюин об удалении Лисандро: «Почувствовал, что меня дернули за волосы, сказал об этом судье, он принимает решения. Не держу зла»

На 55-й минуте аргентинец дернул Калверт-Льюина за волосы в центральном круге.
Главный арбитр Пол Тирни намеревался показать Лисандро желтую карточку, но изменил решение после просмотра ВАР. В результате игрок «МЮ» получил прямую красную карточку.
«Я не устанавливаю правила. Я почувствовал, что меня дернули за волосы, сказал об этом судье, и он принимает решения. Я не держу зла», — сказал Доминик Калверт-Льюин.
«Если заговорю об арбитре, у меня будут большие проблемы». Бруну сгорел от судейства в стиле Моуринью.