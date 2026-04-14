Тимур Гурцкая: «ЦСКА летом пойдет другим путем. Может быть, они хотели бы Слуцкого, но не думаю, что получится. Второй вариант — Личка»

Команда под руководством Фабио Челестини проиграла 5 из 9 матчей во второй половине сезона во всех турнирах.
— ЦСКА летом пойдет другим путем. Может быть, они хотели бы Слуцкого, но я не думаю, что это получится. Второй вариант — Марцел Личка. Звучат эти две фамилии.
— Леонид Слуцкий пойдет?
— Думаю, что нет. Уговорить его будет очень тяжело, — сказал Тимур Гурцкая в выпуске «Итогов» на канале «Это футбол, брат!».
Слуцкий на данный момент возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Личка находится без работы после отставки из «Фатих Карагюмрюк».