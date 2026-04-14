Дзюба об «Акроне»: «Давно не было такой черной полосы у меня — может, вообще никогда. Тренируемся на бетоне, но это не отмазки. Не поймать бы тильт, хотя не люблю эти английские сло

Команда не выигрывает шесть игр подряд — 5 поражений и 1 ничья.
«Дорогие друзья, всем привет. Вы знаете, болельщики Тольятти, “Акрона”, все, кто любит футбол, кто небезразличен к нашей команде, ко мне в том числе — я вам очень благодарен.
Знаете, такой черной полосы у меня не было, наверное, давно. Может, вообще никогда. Не считая, наверное, период турецкий, когда было все очень плохо.
Сейчас вроде бы играешь, получаешь удовольствие. Но на самом деле такого нефарта давно не было. Играть со всеми на равных и с топ‑командами, не уступать ни в чем с тем же «Спартаком» (3:4), вместо того, чтобы 4:3 выиграть, с ЦСКА на равных играть (1:2), с «Динамо».
Вроде бы пытаемся атаковать и на последней секунде — 2:3. Если честно, руки опускаются. Просто сил нет. Но на самом деле самое простое сейчас — это сдаться.
Самое простое — сейчас кого‑то обвинять, искать виноватых. Надо просто продолжать работать, не сдаваться, не бросать весла, как говорится. И верить в успех — в то, что труд окупается, несмотря на то, что сейчас очень тяжело.
Мы как вернулись — с 23−24 февраля — тренируемся на искусственном поле, на бетоне, два месяца не можем вернуться, поле не готово, это не отмазки, но это просто реально тяжело, столько народу повылетало.
Но мы сражаемся, у нас много молодых пацанов, которые проходят крещенье на футбольном поле. Спасибо за доброту, поддержку, вы много пишете, переживаете.
Тяжело. Как говорится, знаете, не поймать [бы] этот тильт, хотя я не люблю эти английские словечки, но лучше не скажешь. Просто руки в какой-то момент опускаются. Понимаешь, что сдаваться нельзя, поэтому мы не сдадимся", — сказал Артем Дзюба.