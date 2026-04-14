Игорь Семшов: «Стиль “Зенита” — выпускать то одних, то других. У топовых футболистов нет взаимопонимания, конкуренция идет во вред. “Краснодар” импонирует куда больше по стабильности»

Во втором тайме прямую красную карточку за фол против Эдуарда Сперцяна получил полузащитник петербуржцев Педро.
— Удаление Педро — отчасти переизбыток отрицательных эмоций из-за непопадания в состав?
— До сих пор, даже после множества просмотров, не понял, нанесена ли травма. Если нет, можно было избежать красной карточки.
Хорошо, что удаление не повлияло на результат, а забей «Краснодар», был бы большой скандал.
Дело не в амбициях Педро, а в его неаккуратности, градусе борьбы опять-таки. Уверен, игроки мысленно готовились к этому матчу неделю, презрев отчасти кубковые встречи.
А что Педро не попал в старт — это в стиле «Зенита» выпускать то одних, то других.
Собраны топовые футболисты, а взаимопонимания нет. Сами игроки теряются, потому что не понимают, кто будет рядом в следующем матче.
Конкуренция конкуренции рознь, пока она питерцам только во вред. Мне с этой точки зрения стабильность «Краснодара» импонирует куда больше, — сказал Игорь Семшов.
От этого теперь зависит чемпионская гонка «Краснодара» с «Зенитом».