Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.17
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.87
X
4.47
П2
1.82
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2

Агент Сафонов про РПЛ: «Я не сторонник лимита, настоящий талант сам пробьется. Посмотрите на Батракова, Кисляка, Глебова или Тюкавина — они играют и прибавляют»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, оценил решение о новом лимите на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.

— Многие болельщики называют это решение «смертью российского футбола». Что вы думаете об этом ужесточении?

— Закон есть закон, его приняли. Но я считаю, что искусственно это делать не нужно.

Я не сторонник лимита и считаю, что настоящий талант пробьется сам. Посмотрите на ребят вроде Батракова, Кисляка, Глебова или Тюкавина — они играют и прибавляют вне зависимости от лимита.

— Станут ли российские футболисты теперь с меньшим желанием уезжать в Европу?

— А их особо сейчас туда и не зовут.

— На возможный отъезд Константина Тюкавина это решение никак не влияет?

— На него это никак не влияет. У него на первом месте стоит футбол.

Понятно, что деньги тоже важны, они не на последнем месте, но футбол для него — главный приоритет, — сказал Алексей Сафонов.

