Агент Сафонов про РПЛ: «Я не сторонник лимита, настоящий талант сам пробьется. Посмотрите на Батракова, Кисляка, Глебова или Тюкавина — они играют и прибавляют»

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.
— Многие болельщики называют это решение «смертью российского футбола». Что вы думаете об этом ужесточении?
— Закон есть закон, его приняли. Но я считаю, что искусственно это делать не нужно.
Я не сторонник лимита и считаю, что настоящий талант пробьется сам. Посмотрите на ребят вроде Батракова, Кисляка, Глебова или Тюкавина — они играют и прибавляют вне зависимости от лимита.
— Станут ли российские футболисты теперь с меньшим желанием уезжать в Европу?
— А их особо сейчас туда и не зовут.
— На возможный отъезд Константина Тюкавина это решение никак не влияет?
— На него это никак не влияет. У него на первом месте стоит футбол.
Понятно, что деньги тоже важны, они не на последнем месте, но футбол для него — главный приоритет, — сказал Алексей Сафонов.