«Флик начинает походить на Хави. Жалуется на судей, на поле… Для других тренеров газон “Метрополитано” не был чем-то необычным, а Ханси он удивил». Журналист Карреньо о «Бар

Главный тренер «Барселоны» во время тренировки пожаловался делегатам УЕФА на состояние газона на домашнем стадионе «Атлетико» перед ответным матчем ¼ финала Лиги чемпионов.
"Иногда я замечаю, что Ханси Флик начинает походить на Хави. Жалуется на судей, на поле…
На мгновение я закрыл глаза и увидел Хави. Жалуется на судейство в первом матче, гадает, каким будет судейство в ответной игре…
Мы видели, как он разговаривал с представителями УЕФА о состоянии поля на «Метрополитано». Это меня удивило. Для других тренеров газон не был чем-то необычным, но Ханси Флика он удивил.
Полагаю, давление, которое каталонцы сами на себя оказывают перед матчем, им на руку, ведь они знают, что поставлено на карту", — сказал Ману Карреньо.