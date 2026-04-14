Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.19
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.48
П2
1.80
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2

«Флик начинает походить на Хави. Жалуется на судей, на поле… Для других тренеров газон “Метрополитано” не был чем-то необычным, а Ханси он удивил». Журналист Карреньо о «Бар

Журналист Cadena SER Ману Карреньо заявил, что Ханси Флик начал себя вести, как Хави.

Источник: Спортс‘’

Главный тренер «Барселоны» во время тренировки пожаловался делегатам УЕФА на состояние газона на домашнем стадионе «Атлетико» перед ответным матчем ¼ финала Лиги чемпионов.

"Иногда я замечаю, что Ханси Флик начинает походить на Хави. Жалуется на судей, на поле…

На мгновение я закрыл глаза и увидел Хави. Жалуется на судейство в первом матче, гадает, каким будет судейство в ответной игре…

Мы видели, как он разговаривал с представителями УЕФА о состоянии поля на «Метрополитано». Это меня удивило. Для других тренеров газон не был чем-то необычным, но Ханси Флика он удивил.

Полагаю, давление, которое каталонцы сами на себя оказывают перед матчем, им на руку, ведь они знают, что поставлено на карту", — сказал Ману Карреньо.