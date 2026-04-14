Абаскаль о работе в «Сан-Луис»: «Когда приехал Медина с супругой, спросил его: “Как вам в Мексике? Все нормально?”. Они в один голос: “Знаешь, все-таки лучший город мира — это Москва&

Испанец тренировал мексиканскую команду с июля 2025 года по март 2026 года.
— Что вас больше всего шокировало в Мексике?
— Приезжая туда, ты попадаешь в другой мир. Я работал во многих странах, но в Мексике все другое — еда, улицы, менталитет… Стадионы очень старые.
Лучшие там — люди. Мы обрели новых друзей, все были очень дружелюбными и во всем помогали. Мексиканцы — супер. Но все остальное мне не понравилось.
— Луис Чавес рассказывал, что в Мексике много криминала, наркотрафик, кражи…
— Да, недавно ликвидировали одного из главарей наркокартеля… Было немного страшно. Конечно, безопасного в Мексике мало. Есть улицы, где нельзя появляться по ночам: там могут ограбить. Или убить.
Помню разговор с Хесусом Мединой. Когда он только приехал с супругой, спросил его: «Как вам в Мексике? Все нормально?».
А они в один голос ответили: «Знаешь, все-таки лучший город мира — это Москва». Да и сотрудник испанского посольства как-то сказал мне: «Нет города безопаснее Москвы».
— Футболисты «Атлетико» спрашивали вас о России?
— Да, интересовались историей «Спартака».
Мы с Данилом, который прекрасно говорит по-испански, много рассказывали о России. Говорили: ребята, там намного безопаснее, чем здесь, — сказал Гильермо Абаскаль.