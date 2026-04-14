Депутат Журова: «Россияне реагируют не всегда хорошо, когда смотрят футбол и видят много легионеров. Кажется, нет дороги молодым и перспективным, их места занимают иностранцы»

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.
"Когда россияне смотрят футбол и видят много легионеров, они реагируют на это не всегда хорошо.
Кажется, что нет дороги молодым и перспективным, потому что их места занимают иностранцы.
Да, легионеры добавляют, особенно если они сильные, и команда может себе позволить их купить.
Возможно, некоторые клубы начнут играть из-за этого хуже и болельщики будут искать виноватых среди тех, кто этот лимит ужесточил", — сказала Светлана Журова.
В РПЛ будет новый лимит — «12+7». Уже в следующем сезоне.