Абаскаль о Месси: «Учеба ему совершенно не нравилась, в этом плане он полный ноль. Сидел на последней парте, постоянно играл с Фабрегасом и Пике»

— Каким был Месси в школе? — Учеба ему совершенно не нравилась. Сразу было понятно, что Лионель не хочет ходить в школу. Но в плане футбольной техники он уже был одарен. Все понимали, что Лео станет одним из лучших в мире. Хотя в плане учебы он полный ноль. Сидел на последней парте. И постоянно играл с Фабрегасом и Пике.