Абаскаль о Месси: «Учеба ему совершенно не нравилась, в этом плане он полный ноль. Сидел на последней парте, постоянно играл с Фабрегасом и Пике»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об учебе с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Источник: Спортс‘’

— Каким был Месси в школе? — Учеба ему совершенно не нравилась. Сразу было понятно, что Лионель не хочет ходить в школу. Но в плане футбольной техники он уже был одарен. Все понимали, что Лео станет одним из лучших в мире. Хотя в плане учебы он полный ноль. Сидел на последней парте. И постоянно играл с Фабрегасом и Пике.

До сих пор помню, как он играл в Кубке Испании U-19 против «Севильи». Лео 16, остальным по 19. Первый тайм — 0:0. Во втором Месси вышел на поле и сделал три гола. В одном из них просто зашел с мячом в ворота, — сказал Абаскаль.