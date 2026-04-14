Брэдли Райт-Филлипс: «Месси еще может обыграть один на один, а Роналду вряд ли способен на такое волшебство. Трансфер в МЛС может разрушить его наследие»

Экс-форвард «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Ред Буллс» Брэдли Райт-Филлипс не советует Криштиану Роналду ехать в МЛС.

"Я бы не хотел видеть его в МЛС — на текущем этапе карьеры уже слишком поздно. Лионель Месси все еще на том уровне, когда способен обыгрывать соперников один на один, но я не уверен, что Криштиану по-прежнему может творить такое волшебство. Если он не в лучшей форме, трансфер в МЛС может разрушить его наследие.

Когда я думаю об игре Оливье Жиру за «Лос-Анджелес», то вспоминаю, как сложно было на это смотреть: он не получал должной поддержки и был лишь собственной тенью, а это печально. Боюсь, то же самое может произойти и с Роналду.

Его переход озарил бы лигу, которую я люблю, но, честно говоря, не могу себе этого представить", — сказал Райт-Филлипс в интервью Covers.com.