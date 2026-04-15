Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.60
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.38
П2
6.26
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

Уорнок об Исаке против «ПСЖ»: «Его вообще не было видно. Он не хотел вступать в борьбу с Маркиньосом»

Экс-защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок раскритиковал игру форварда «красных» Александера Исака в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

Источник: Спортс‘’

«Даже не знаю, что сказать об Исаке. Я смотрел его игру против “Фулхэма”, и он был ужасен. Сегодня вечером его вообще не было видно. Он не хотел вступать в борьбу с Маркиньосом и создавать условия для того, чтобы его команда получила мяч.

Гакпо за пять минут сделал больше, чем Исак за весь первый тайм. Он не готов. Он далек от оптимальной формы. Отчасти это связано с травмой, полученной в матче против «Тоттенхэма», но, пропустив предсезонку, он не набрал форму по ходу сезона, и это сказывается.

И вы думаете, что можете выпустить его против «ПСЖ» в самом важном матче сезона, против лучшей команды Европы, и рассчитывать на хорошую игру за 45 минут? Это не тумблер — включил-выключил", — сказал Уорнок.