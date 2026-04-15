Неймар извинился за перепалку с болельщиком: «Я мог просто промолчать. Обещаю, что больше не буду так делать. Они могут говорить все, что хотят, я просто продолжу играть в футбол»

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о конфликте с болельщиком.

Источник: Спортс‘’

Бразильский клуб сыграл вничью с парагвайской «Реколетой» (1:1) в Кубке Судамерикана. Неймар отличился в составе хозяев.

Результат вызвал недовольство местных болельщиков, которые освистали команду после матча. Один из болельщиков «Сантоса» раскритиковал Неймара.

В ответ 34-летний бразилец крикнул: «Тебе надо больше тренироваться. Ты немного растолстел, черт подери. Ты постоянно жалуешься, заткнись! Замолчи, парень. Прояви уважение, и все будет в порядке. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка! Я дам тебе твою минуту славы».

"Я согласен, что не должен был спорить с фанатом и что я мог просто промолчать. Поэтому я приношу извинения всем, кто был оскорблен.

Я обещаю, что больше не буду так делать. Они могут говорить все, что хотят, я просто продолжу играть в футбол", — написал Неймар в соцсети.