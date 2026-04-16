Итурральде о красной Камавинга: «Нельзя наказывать за такое на этом уровне. Винчич, похоже, не знал, что это вторая желтая. Иначе он бы не оставил “Реал” вдесятером»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес раскритиковал удаление полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче против «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра — 1:2).

Источник: Спортс‘’

На 86-й минуте Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.

"На этом уровне это недопустимо… Сначала он совершает фол, а потом получает желтую карточку за удержание мяча. Камавинга не должен был так поступать, но на этом уровне нельзя показывать желтую карточку за подобное.

Если ты удерживаешь мяч, по правилам, ты можешь получить желтую карточку. Но здесь в игру вступает здравый смысл, на таком уровне нельзя оставлять кого-то вдесятером из-за этого. Дело было в каки-то четырех метрах… Но Камавинга не должен был так поступать, это тоже правда.

И есть еще кое-что более серьезное: если ты показываешь вторую желтую карточку, то сразу же показываешь и красную, но Винчич обернулся, потом понял, что это вторая, и пошел показывать красную. Судя по его поведению, он не помнил, что она вторая. И я думаю, что, если бы он знал, он бы не показал ее за такое", — сказал Итурральде.