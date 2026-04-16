Экс-тренер «Лейпцига» и «Дортмунда» Розе может заменить Ираолу в «Борнмуте». Он главный претендент на должность

Ранее стало известно, что Андони Ираола покинет клуб после завершения нынешнего сезона.
У «Борнмута» есть шорт-лист из трех специалистов, которые могут заменить Ираолу. В него, помимо Розе, входит Киран Маккенна, возглавляющий «Ипсвич».
Отмечается, что английскому клубу также нравится работа главного тренера «Райо Вальекано» Иньиго Переса, но испанец в шорт-лист не входит.
Розе ранее тренировал «Лейпциг», из которого был уволен в марте 2025 года. Специалист также работал в дортмундской «Боруссии» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.