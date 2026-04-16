Арбелоа о будущем в «Реале»: «Не волнуюсь и пойму любое решение. Мне больно за игроков, клуб, болельщиков — не за себя. Сделал все возможное, чтобы помочь игрокам побеждать»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после поражения от «Баварии» (3:4) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов ответил на вопросы по поводу своего будущего во главе команды.

Источник: Спортс‘’

Мадридцы завершили выступление в турнире, проиграв с общим счетом 4:6.

— Как считаете, у клуба достаточно оснований дать вам еще один шанс?

— Я не волнуюсь и пойму любое решение, которое может принять клуб. Я человек этого клуба.

Если мне сегодня больно, то не за себя, а за «Реал», потому что в этом сезоне мы не выиграли 16-й титул Лиги чемпионов.

Мне больно за игроков, за клуб, за болельщиков — не за себя.

Мое будущее меня почти не беспокоит. С тех пор, как я занял этот пост, это меня вообще не волновало. Чувствую, что сделал все возможное, чтобы помочь игрокам побеждать каждый день, — сказал Альваро Арбелоа.

«Реал» vs «Бавария» — лучшая дуэль в плей-офф ЛЧ за годы.