Арбелоа о будущем в «Реале»: «Не волнуюсь и пойму любое решение. Мне больно за игроков, клуб, болельщиков — не за себя. Сделал все возможное, чтобы помочь игрокам побеждать»

Мадридцы завершили выступление в турнире, проиграв с общим счетом 4:6.
— Как считаете, у клуба достаточно оснований дать вам еще один шанс?
— Я не волнуюсь и пойму любое решение, которое может принять клуб. Я человек этого клуба.
Если мне сегодня больно, то не за себя, а за «Реал», потому что в этом сезоне мы не выиграли 16-й титул Лиги чемпионов.
Мне больно за игроков, за клуб, за болельщиков — не за себя.
Мое будущее меня почти не беспокоит. С тех пор, как я занял этот пост, это меня вообще не волновало. Чувствую, что сделал все возможное, чтобы помочь игрокам побеждать каждый день, — сказал Альваро Арбелоа.
