Станишич заявил, что Рюдигер оскорбил его перед голом «Реала»: «Это неприемлемо. Было сказано одно слово. Спросить его — может, хватит мужества признаться»

Мюнхенский клуб обыграл «Реал» (4:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
Перед третьим голом «Мадрида» Рюдигер заблокировал Станишича и оттолкнул его, в результате чего Йосип упал на газон. В перерыве он был заменен.
После матча Станишич заявил, что Рюдигер оскорбил его, когда он лежал на газоне.
"Мне не нужно говорить о том, что произошло, когда я лежал на газоне. Можете спросить его, но, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо.
Было сказано всего одно слово, дважды. Можете спросить его сами — может быть, у него хватит мужества признаться.
Я не хочу ничего говорить, потому что я не из тех, кто хочет вражды. Не принимаю это на свой счет. Это случается в пылу момента. Но я не думаю, что это приемлемо", — сказал Йосип Станишич.
