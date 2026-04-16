Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Станишич заявил, что Рюдигер оскорбил его перед голом «Реала»: «Это неприемлемо. Было сказано одно слово. Спросить его — может, хватит мужества признаться»

Защитник «Баварии» Йосип Станишич заявил об оскорблении со стороны Антонио Рюдигера.

Источник: Спортс''

Мюнхенский клуб обыграл «Реал» (4:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Перед третьим голом «Мадрида» Рюдигер заблокировал Станишича и оттолкнул его, в результате чего Йосип упал на газон. В перерыве он был заменен.

После матча Станишич заявил, что Рюдигер оскорбил его, когда он лежал на газоне.

"Мне не нужно говорить о том, что произошло, когда я лежал на газоне. Можете спросить его, но, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо.

Было сказано всего одно слово, дважды. Можете спросить его сами — может быть, у него хватит мужества признаться.

Я не хочу ничего говорить, потому что я не из тех, кто хочет вражды. Не принимаю это на свой счет. Это случается в пылу момента. Но я не думаю, что это приемлемо", — сказал Йосип Станишич.

«Реал» vs «Бавария» — лучшая дуэль в плей-офф ЛЧ за годы.