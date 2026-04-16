Кейн об удалении Камавинга: «Красная карточка, без сомнения. Еще и гол “Реала” не должен был быть засчитан — Рюдигер совершил фол, который не был зафиксирован»

На 86-й минуте Камавинга сфолил на Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку.
"Думаю, что это, без сомнения, красная карточка. Учитывая оба матча, считаю, что мы заслуженно победили.
Я также считаю, что гол «Реала» не должен был быть засчитан, потому что в начале игры Рюдигер совершил фол на Лаймере, который не был зафиксирован", — сказал Харри Кейн.
«Реал» vs «Бавария» — лучшая дуэль в плей-офф ЛЧ за годы.