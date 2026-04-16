Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
П1
1.89
X
3.75
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
П1
2.09
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
П1
1.88
X
3.68
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
П1
2.40
X
3.18
П2
3.31
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Кейн об удалении Камавинга: «Красная карточка, без сомнения. Еще и гол “Реала” не должен был быть засчитан — Рюдигер совершил фол, который не был зафиксирован»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал удаление Эдуардо Камавинга в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3).

Источник: Спортс‘’

На 86-й минуте Камавинга сфолил на Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку.

"Думаю, что это, без сомнения, красная карточка. Учитывая оба матча, считаю, что мы заслуженно победили.

Я также считаю, что гол «Реала» не должен был быть засчитан, потому что в начале игры Рюдигер совершил фол на Лаймере, который не был зафиксирован", — сказал Харри Кейн.

«Реал» vs «Бавария» — лучшая дуэль в плей-офф ЛЧ за годы.