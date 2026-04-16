Месси стал владельцем «Корнельи» из 5-го дивизиона Испании: «Этот шаг укрепляет тесные связи Лео с Барселоной и его приверженность развитию спорта и местных талантов в Каталонии»

Лионель Месси стал владельцем «Корнельи».

Испанский клуб официально объявил о продаже акций аргентинскому футболисту.

«Этот шаг укрепляет тесные связи Месси с Барселоной и его приверженность развитию спорта и местных талантов в Каталонии — связи, которые возникли в годы его выступлений за “Барселону” и сохраняются до сих пор.

Приход Лео Месси знаменует собой начало новой главы в истории клуба, направленной на стимулирование как спортивного, так и институционального роста, укрепление его основ и продолжение инвестиций в таланты. Проект основан на долгосрочном видении и стратегическом плане, которые сочетают в себе амбициозность, устойчивость и прочную связь с местными корнями«, — говорится в заявлении “Корнельи”.

Клуб базируется в городе Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона. Он выступает в Третьем дивизионе Королевской испанской футбольной федерации — пятой по силе лиге страны.

«Корнелья» занимает 3-е место в своей группе, набрав 55 очков после 30 туров, и отстает от лидирующей «Манресы» на 5 баллов за 4 тура до конца сезона.