Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Владислав Радимов: «Разве уровень Батракова ниже, чем у игроков “ПСЖ”? Он будет получать время, турниров много. Кто говорил, что Сафонову не стоит туда переходить и что он будет сидеть?»

Владислав Радимов считает, что Алексей Батраков смог бы проявить себя в «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

— Якобы Батраковым интересуется «ПСЖ». Насколько мы верим в этот трансфер?

— Если Батракова будут приобретать, то это должно быть согласовано с Луисом Энрике, который понимает, где и как его использовать. Хвичу, насколько я понимаю, продают в «Арсенал», плюс неизбежны и другие трансферы. Турниров много, поэтому он сможет участвовать в матчах, пусть и не на постоянной основе, и получать игровое время.

Кто говорил, что Сафонову не стоит туда переходить и что он будет сидеть? Рассчитывать на то, что он сразу перейдет в лучший клуб Европы и попадет в состав, точно не стоило. Но в тренировочном процессе пройти адаптацию и получить какое‑то время — почему нет?

Разве уровень Батракова ниже, чем у футболистов «ПСЖ»? Я думаю, нет, — заявил экс-хавбек сборной России.

Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше